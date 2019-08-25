Beşiktaş, Mario Lemina için harekete geçti!
Ön libero arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Southampton'ın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Atiba'nın sakatlığı sonrası yönetimden deneyimli bir ön libero talep etmesinin ardından siyah-beyazlılar harekete geçti. Scout ekibi, Southampton'ın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı önerdi.
17 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
TRT Spor'un haberine göre; siyah beyazlılar, 25 yaşındaki Gabonlu ön liberoyu kiralamak için oyuncunun kulübü Southampton'a kiralama teklifinde bulundu. 2017'de 17 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibinin yolunu tutan Lemina, 2 sezonda toplamda 52 maça çıkarken, bunların 43'üne ilk 11'de başladı. Genç oyuncu, 2 gole imza attı.