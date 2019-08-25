Beşiktaş, Mario Lemina için harekete geçti!

25.08.2019 02:22

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Atiba'nın sakatlığı sonrası yönetimden deneyimli bir ön libero talep etmesinin ardından siyah-beyazlılar harekete geçti. Scout ekibi, Southampton'ın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı önerdi.

17 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

TRT Spor'un haberine göre; siyah beyazlılar, 25 yaşındaki Gabonlu ön liberoyu kiralamak için oyuncunun kulübü Southampton'a kiralama teklifinde bulundu. 2017'de 17 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibinin yolunu tutan Lemina, 2 sezonda toplamda 52 maça çıkarken, bunların 43'üne ilk 11'de başladı. Genç oyuncu, 2 gole imza attı.