Beşiktaş Karius'u Gözden Çıkardı
Beşiktaş, 4 aydır alacaklarını alamadığı için siyah beyazlı ekibi FIFA'ya şikayet eden file bekçisi Karius ile yollarını ayıracak.
Son olarak Konya maçında yediği hatalı golle taraftarın tepkisi çeken Loris Karius, kredisini tamamen tüketti. Beşiktaş yönetimi, iki yıllığına Liverpool'dan kiraladığı Alman kaleciyi bu sezon sonunda gönderebilmek için harekete geçti. Başkan Fikret Orman ve ekibinin, Liverpool'la masaya oturup yapılan anlaşmayı iptal etmek istediği öğrenildi.
İNGİLİZ MEDYASI KÖTÜ PERFORMANSI KONUŞUYOR
Öte yandan Karius'un kötü performansı İngiliz medyasında da yer buldu. Mirror, haberinde Karius'un geleceğinin Beşiktaş'ta planladığı gibi gitmediğini belirtirken Şenol Güneş'in Alman kaleci ile ilgili, "Motivasyon ve oyundaki coşku ile ilgili sorunları var" sözlerini sütunlarına taşıdı.
KARIUS FIFA'YA GİTTİ
Almanya'nın prestijli yayın organlarından Bild; Loris Karius'un, Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiğini duyurdu. Söz konusu haberde; Loris Karius'un, son 4 maaşını alamadığı için FIFA'nın kapısını çaldığı aktarıldı. (Sabah)
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biz taraftarlar olarak takımımıza gönül bağı ile bağlıyız. ama futbolcular öyle değil onlar para için oynar. haa kimi canla başla yüreği ile oynar. 6 ay önce gelen bir oyuncunun parasını ödemezsen kaleyi de boş bırakır. . . darılmaca gücenmece olmazCevap Yaz Yayından Kaldır
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lafa gelince "büyük camia"... beyler büyüklük nedir bilir misiniz ?? sözünde duran dır büyük, büyük firma, ödemelerini dediği gün yapan firmadır... fenerbahçede böyle bir hadiseye rastladınız mı ? olmaz, olamaz, küme düşsede, şampiyon olsa da.. ama galatasarayda, beşiktaşta, trabzonda bu hep var... böyle büyük olunmaz...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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cenk tosundan gelen para neredeCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ŞENOL ABİİİ FİKRET ABİİİ SÖYLE ABİ ABİ KARİUSUN PARASINI ÖDEYİN ABİ AÇ AYI OYNAMAZ ABİ BU KAÇINCI FİFAYA BAŞ VURMA OLAYI ABİ SEN BİLİRSİN FİKRET ABİ TARAFTARIN ELLERİ YAKANIZDA OLACAK UNTMAYIN TAKIMI NELERE MUHTAÇ ETTİNİZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Adammm :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır