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Sergen Yalçın'ın ağır idmanları sonrasında Adem Ljajic'in başı döndü

Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sprint çalışmaları sırasında Adem Ljajic'in başı döndü. İdmanı bırakıp yere oturan Sırp oyuncu ile sağlık ekibi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın ilgilendi.

04.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:50
Sergen Yalçın'ın ağır idmanları sonrasında Adem Ljajic'in başı döndü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman kondisyon çalışmalarıyla başladı. Sahadaki çeşitli istasyonlarda çalışan siyah-beyazlı ekip daha sonra dört gruba ayrılarak kondisyon yüklemesi yaptı. Sprint çalışmaları sırasında Adem Ljajic kısa süreli baş dönmesi yaşadı. Bir süre dinlenen siyah-beyazlı oyuncuyla sağlık ekibi ve teknik direktör Sergen Yalçın ilgilendi.

Pas ve top kapma oyununun ardından Beşiktaşlı futbolcular son bölümde dar alanda üç gruba ayrılarak çift kale maç yaptı. Turnuvayı Jeremain Lens, Loris Karius, Atiba Hutchinson, Pedro Rebocho, Umut Nayir, Adem Ljajic, Enzo Roco ve Douglas'ın olduğu turuncu takım kazandı.

LENS TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Çift kale maç esnasında ayağına darbe alan Gökhan Gönül saha içinde sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çalışmaya devam etti. Antalya kampında sakatlanan Jeremain Lens, uzun bir aranın ardından takımla çalışırken, tedavisi devam eden Dorukhan Toköz antrenmana katılmadı. Beşiktaş, lig maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Hürriyet


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: Sergen Yalçın'ın ağır idmanları sonrasında Adem Ljajic'in başı döndü
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