Beşiktaş'ta Flaş Şenol Güneş Kararı!

Beşiktaş yönetimi gündemi sarsacak bir harekâtın hazırlığı içinde. Teknik direktör Şenol Güneş'le yola devam etmek için düğmeye basıldı. Takımın son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle tekrar şampiyonluk potasına girmesi üzerine tecrübeli teknik adam yeniden kıymete bindi.

HEM TFF'NİN HEM DE ŞENOL GÜNEŞ'İN İKNA EDİLMESİ GEREKİYOR

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan ve bütün mesaisini A Millî Takım'a ayırmaya hazırlanan Güneş'in göreve devam etmesi yönünde yönetimde görüş birliğine varıldığı öğrenildi. Başkan Fikret Orman ve ekibinin amacı, tecrübeli çalıştırıcının hem millî takımı çalıştırması, hem de Beşiktaş'taki görevine devam etmesi. Ancak bunun için hem TFF'nin hem de Şenol Güneş'in ikna edilmesi gerekiyor. TFF talimatlarında millî takımı çalıştıran bir teknik direktörün, başka bir kulüp takımını çalıştırması hakkında bir hüküm bulunmuyor.

TFF VETO EDEBİLİR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Teknik Adamların Stattüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 23. maddesinde "Bu talimatta hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında TFF karar vermeye yetkilidir" ibaresi yer alıyor. Yani Beşiktaş yönetimi Güneş'i ikna etmesi durumunda, TFF yönetiminin millî takımın başında bulunan teknik direktörün, başka bir takımı çalıştırmasını veto etme hakkına sahip.

Beşiktaş yönetimi bu durumda ilk önce Şenol Güneş'i, daha sonra TFF'yi ikna etmek zorunda kalacak. Sezon sonunda Beşiktaş'ı bırakmaya hazırlanan Şenol Güneş, daha önce iki takımı aynı anda çalıştırmayı prensip olarak doğru bulmadığını söylemiş ancak Beşiktaş'taki görevine devam etmesine rağmen TFF talimatları gereği Moldova ve Arnavutluk maçlarında ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkmıştı.