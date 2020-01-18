Beşiktaş'ta Elneny ve Ruiz, kulübe ihtar çekti
Beşiktaş'ta Ekim ayından beri maaşlarını alamayan Mohamed Elneny ve Victor Ruiz, kulübe ihtar çekti.
18.01.2020 15:51 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:59
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı 2 oyuncudan şok bir hamle geldi. Mısırlı ön libero Mohamed Elneny ve İspanyol stoper Victor Ruiz'in alacakları sebebiyle kulübe ihtar çektiği bildirildi.
SÖZLEŞMELERİNİ FESHEDEBİLİRLER
İki isme, Ekim ayından itibaren ödeme yapılmadığı kaydedildi. Fanatik'in haberine göre bu durumun sürmesi halinde oyuncuların kontratları gereği sözleşmelerini feshetme şansı bulunabileceği ifade edildi.
Haber Videosu: Beşiktaş'ta Elneny ve Ruiz, kulübe ihtar çekti
HABER YORUMLARI (2)
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elin gavurunu kartal Necip mi sandınız parasız oynasın özüne dönmeli Türk futbolu evlatlarımıza sahip çıkalımCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu gidişat iyi değilCevap Yaz 4 Yayından Kaldır