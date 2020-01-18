: Beşiktaş'ta Elneny ve Ruiz, kulübe ihtar çekti

18.01.2020 15:51 | Son Güncelleme: 18.01.2020 15:59

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı 2 oyuncudan şok bir hamle geldi. Mısırlı ön libero Mohamed Elneny ve İspanyol stoper Victor Ruiz'in alacakları sebebiyle kulübe ihtar çektiği bildirildi.

SÖZLEŞMELERİNİ FESHEDEBİLİRLER

İki isme, Ekim ayından itibaren ödeme yapılmadığı kaydedildi. Fanatik'in haberine göre bu durumun sürmesi halinde oyuncuların kontratları gereği sözleşmelerini feshetme şansı bulunabileceği ifade edildi.

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