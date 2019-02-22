Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman, ısınma ve istasyon koşuları ile açma-germe hareketleriyle başladı. Pas ve 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenman, tam sahada taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

ANTRENMANI BAŞKAN DA İZLEDİ

İdmanı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yöneticiler Ahmet Kavalcı ile Hüseyin Mican da izledi.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA