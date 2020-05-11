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Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor

Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor
11.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 11.05.2020 11:38

Caner Erkin ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Beşiktaş'ta yıldız oyuncuyla sözleşme uzatılmazken, sol bek arayışlarına ise hız verildi. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Yuto Nagatomo'yu gündemine aldı.

Sol bek transferi için adaylarla görüşmeler yapan Beşiktaş'ın gündemine tanıdık bir isim geldi. Bu oyuncunun da Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yuto Nagatomo olduğu bildirildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Japon oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimle yaptığı görüşmede 1 yıllığına siyah-beyazlı formayı giyerse verimli olabileceğini söylediği bildirildi. Bu arada Galatasaray'ın izin vermesine rağmen ayrılmayan Nagatomo'nun Türkiye'de bir takımda kariyerine devam etmek istediği için İstanbul'da kaldığı kaydedildi.

GALATASARAY'DA 65 MAÇ, 3 GOL, 7 ASİST

Piyasa değeri 800 bin euro civarında olan 33 yaşındaki sol beke 500 bin euro'luk bir teklif yapılabileceği gelen haberler arasında. Galatasaray'da 65 maça çıkan Nagatomo; 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor
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