Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Wolverhampton maçında yer almayacak
Beşiktaş bugün Vodafone Park'ta saat 19.55'te Wolverhampton ile karşılaşacak. Sakatlığı geçmeyen Burak Yılmaz ise bugün maçta yer alamayacak.
Beşiktaş'ta sakatlığı geçmeyen Victor Ruiz ve Burak Yılmaz Wolverhampton maçı kadrosuna alınmadı.
Tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Bratislava ile oynanan ilk maçta sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.
Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.