Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Wolverhampton maçında yer almayacak

Beşiktaş bugün Vodafone Park'ta saat 19.55'te Wolverhampton ile karşılaşacak. Sakatlığı geçmeyen Burak Yılmaz ise bugün maçta yer alamayacak.

03.10.2019 13:12
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Wolverhampton maçında yer almayacak

Beşiktaş'ta sakatlığı geçmeyen Victor Ruiz ve Burak Yılmaz Wolverhampton maçı kadrosuna alınmadı.

Tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Bratislava ile oynanan ilk maçta sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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