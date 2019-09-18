Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Slovan Bratislava kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Slovan Bratislava ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maç kadrosuna yer almadı.

18.09.2019 12:03
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Slovan Bratislava kadrosuna alınmadı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında deplasmanda Slovan Bratislava ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Burak Yılmaz kadroda yer almazken sağ kasık adalesinde zorlanma tesbit edilen Enzo Roco kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın, Slovan Bratislava maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın.

İşte Beşiktaş'ın Slovan Bratislava kadrosu;

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Slovan Bratislava kadrosuna alınmadı
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YORUMLAR (3)

  • KİCKBOXER:
    BEŞİKTAŞIMIZI MAHVETTİNİZ ABDULLAH AVCI YAPAMAZ DEDİK 10-11. MAÇ DEDİM AMA 9. HAFTA GİDER TAKTİK YOK TRANSFERLERİN HEPSİ FİYASKO GÖZ BOYAMAK İÇİN YAPILDI BANA GÖRE NKOUDOU DİABY BUNLAR BİTİK ADAMLARDA ÇALIM ÇİZGİYE İNME HARİCİNDE ADAM GİBİ ORTA AÇMA YOK BU ŞEKİLDE OLMAZ BU SENE 8-9. LUK ANCA OLUR
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  • EMRE:
    Ne şoku? Biz zaten biliyorduk oynamıyacağını. Başakşehir maçına yetiştirmeye çalışıyorlar
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