Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan kötü haber! Hafta sonu yok
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 87 dakika oyunda kalan Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi. Sakatlığı bulunan futbolcu Gençlerbirliği maçında oynamayacak.
24.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:51
Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a kötü haber. A Spor'un haberine göre Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 87 dakika oyunda kalan Burak Yılmaz sakatlandı.
Yıldız golcü Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Haber Videosu: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan kötü haber! Hafta sonu yok
HABER YORUMLARI (4)
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MERRY CHRİSTMAS BURAK ;)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Asparagas.Burak formsuz olduğu için kızağa çekilecek Burak 3 gündür ruhsuz bir sekilde sahada dolaşıyor topa vurmaya bile gücü yok geceleri başka şeylere vurmaktan. Bence yetinde bir karar Burak gece hayatına ara verip kendine çeki düzen vermeli amavermesede olur bizim için daha iyi.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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arkadaş kesin , acil bir santrofor lazım bize ! hiç bir şey almayın , ama acil golcü . . . anlaşıldı ki Burak olsa da ki bir gün var , 3 gün yok bu , bu işi ciddiye alın lütfen , sonra hep beraber ağlarız yine . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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zaten formsuz en azından hoca sakat diye oynatmazCevap Yaz Yayından Kaldır