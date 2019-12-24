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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan kötü haber! Hafta sonu yok

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde 87 dakika oyunda kalan Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi. Sakatlığı bulunan futbolcu Gençlerbirliği maçında oynamayacak.

24.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:51
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan kötü haber! Hafta sonu yok

'dan 'a kötü haber. A Spor'un haberine göre - Beşiktaş derbisinde 87 dakika oyunda kalan Burak Yılmaz sakatlandı.

Yıldız golcü Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmasında forma giyemeyecek.


Haber Videosu

: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan kötü haber! Hafta sonu yok
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HABER YORUMLARI (4)

  • PANTERA ATROX:
    Asparagas.Burak formsuz olduğu için kızağa çekilecek Burak 3 gündür ruhsuz bir sekilde sahada dolaşıyor topa vurmaya bile gücü yok geceleri başka şeylere vurmaktan. Bence yetinde bir karar Burak gece hayatına ara verip kendine çeki düzen vermeli amavermesede olur bizim için daha iyi.
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  • KARTAL NADO:
    arkadaş kesin , acil bir santrofor lazım bize ! hiç bir şey almayın , ama acil golcü . . . anlaşıldı ki Burak olsa da ki bir gün var , 3 gün yok bu , bu işi ciddiye alın lütfen , sonra hep beraber ağlarız yine . .
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