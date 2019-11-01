Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Antalyaspor maç kadrosuna alındı

Beşiktaş'ta sakatlığı yüzünden uzun süredir forma giyemeyen yıldız golcü Burak Yılmaz, Antalyaspor ile oynanacak maç kadrosuna dahil edildi.

01.11.2019 13:04
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Antalyaspor maç kadrosuna alındı

Beşiktaş'ın ligde Antalyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı, sakatlığı düzelen golcü oyuncu Burak Yılmaz'ı da kafileye dahil etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray galibiyetiyle moral bulan siyah beyazlı ekip, Antalyaspor deplasmanında da üç puanla dönüp, üst sıralara tırmanın planlarını yapıyor. Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı için kadroyu da şekillendirdi. Avcı'nın 21 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby."


VİDEO: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Antalyaspor maç kadrosuna alındı
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YORUMLAR (4)

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    ABİ DÜNYANIN EN MÜTHİŞ FUTBOLCUSU. . . SADECE BİR EKSİGİ VAR SAHADA DOLAŞIRKEN BİDE ELİNDE ERZURUM OLTASI OLSA VARYA ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ. . HASTAYIM FUTBOLUNA
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