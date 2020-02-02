: Beşiktaş'ta yeni transfer Boateng ilk antrenmanına çıktı

02.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:41

Beşiktaş'ın İtalya'nın Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu Kevin Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

GÖZLER YILDIZ OYUNCUNUN ÜZERİNDEYDİ

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmandaki Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından bu sabah basına açık şekilde yenileme idmanı yapan Beşiktaş'ta gözler yeni transfer Boateng'in üzerindeydi.

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın transferin son gününde Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız forvet, antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla sohbet etti ve sonra basın mensuplarına poz verdi.

İşte Boateng'in ilk antrenmanından kareler:

1.5 SEZONDA 2.2 MİLYON EURO KAZANACAK

Kara Kartal'ın 1.5 sezonluğuna kiraladığı Boateng, Beşiktaş'tan bu süre için 2.2 milyon Euro kazanacak. Yıldız ismin, Siyah-Beyazlılar'da, Oğuzhan Özyakup'un Hollanda ekibi Feyenoord'a kiralanması sonrasında boşa çıkan 10 numaralı formayı giymesi bekleniyor. Sosyal medyada Türkçe şarkılar söylerken paylaştığı videolarla Türkiye'nin dikkatini çeken Boateng'in, geçen yıl Barcelona'ya transfer olduğu zaman da Katalan ekibinin resmi Twitter hesabından benzer bir videosu paylaşılmıştı.

Kaynak: İHA

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