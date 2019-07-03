Beşiktaş'ta Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaşlı futbolcularculardan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ta Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaşlı futbolcularculardan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın, sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlayacak olan Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor. Siyah-beyazlılarda Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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