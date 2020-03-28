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Anderson Talisca, Adem Ljajic, Beşiktaş, Spor

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor

Bu sezon beklentileri karşılayamayan Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş, Sırp oyuncunun yerine Anderson Talisca'yı kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünüyor.

28.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:02
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezon mali imkanlar dahilinde en iyi kadroyu oluşturmak için kolları sıvadı. Lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan yönetim, öncelikle Torino'dan bonservisi 6.5 milyon euroya alınan ancak bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Adem Ljajic'i satmayı planlıyor. Futbolundan çok, özel hayatıyla gündeme gelen Boşnak asıllı Sırp futbolcu, devre arasında İtalya Ligi Serie A'ya dönmek istemiş ancak kendisine kulüp bulamayınca Beşiktaş'ta kalmıştı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan ile temasa geçerek durumu bildirdiği öğrenildi.

"BEŞİKTAŞ BENİM EVİM"

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, Adem Ljajic'in yerine ise 10 numara mevkii için eski yıldızı Anderson Talisca'yı kiralamayı düşünüyor. Çin'in Guangzhou Evergrande kulübünde forma giyen ancak Koronavirüs salgını nedeniyle ülkesi Brezilya'da bulunan Talisca'nın siyah-beyazlılara mesaj göndererek "Beşiktaş benim evim, yeniden orada oynamak için gerekeni yapmaya hazırım" dediği belirtildi. Bu transfer için bizzat devreye giren Başkan Çebi'nin, Talisca'dan aldığı ücrette indirime gitmesini istediği ifade edildi. Oyuncunun kulübü Guangzhou Evergrande'ye ayrılma talebini iletmesinin ardından resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor
Anderson Talisca

"AYRILMA İSTEYENLERİ ENGELLEMEYİZ"

Beşiktaş yönetimi, futbolda normale dönüldüğünde kulüple ilişkisini kesmek isteyen oyunculara engel olmayacak. Belli şartları yerine getiren isimlerle yollar ayrılacak. Koronavirüs salgını ile birlikte Beşiktaş'ın yaşadığı ekonomik sıkıntı katlandı. Transfere mali durumu da göz önüne alarak bütçe ayıran yönetim, bonservisi elinde olan ya da maliyeti düşük oyuncuları kadrosuna katacak. Siyah-beyazlılar, futbol normale döndüğünde ayrılmak isteyen isimlere Sergen Yalçın 'Kalsın' raporu verse dahi 'Dur' demeyecek. Belli şartları yerine getirenlerin gitmesine izin verilecek. Böylece yüksek maaşlı oyunculardan tasarruf yapılarak yerlerine daha uygun maliyetli futbolcular alınacak. Beşiktaşlı yöneticiler, konuyla ilgili "Ayrılmak isteyenleri engellemeyiz, hepsini değerlendiririz" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor

Haberin Videosu:

Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor

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