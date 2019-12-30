Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in takımdan ayrılacağı iddia edildi
Abdullah Avcı ile sorun yaşayan Adem Ljajic, Siyah-Beyazlı takıma veda etmeye hazırlanıyor. Sırp yıldızın, İtalya Serie A ekiplerinden Verona ve Udinese ile görüştüğü ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon başında da 6.5 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı Adem Ljajic, Siyah-Beyazlı takıma veda etmeye hazırlanıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı ile sorun yaşayan Sırp oyuncunun İtalya'ya dönüşmek istediği öğrenildi. Beşiktaş taraftarının da eleştirilerine maruz kalan Ljajic'in Serie A ekipleri Hellas Verona ve Udinese ile görüştüğü belirtildi.
SON KARAR YÖNETİMİN
Çizme'ye yeniden dönmek isteyen Ljajic'in yakın çevresine "Sürekli tepki alıyorum. Ama ben aynı özverili oyunumu oynuyorum. Bunları hak etmiyorum" dediği de gelen bilgiler arasında. Ljajic için İtalyan ekiplerinin 5 milyon euro gibi bir bonservisle Beşiktaş'ın kapısını çalacağı belirtilirken, Siyah-Beyazlı yönetimin ise nasıl bir cevap vereceği bilinmiyor.
Mali anlamda sıkıntıda olan yönetimin sıcak paraya hayır demeyeceği de öğrenildi.
(Güneş)
Haber Videosu: Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in takımdan ayrılacağı iddia edildi
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GİTSİN ABİ SATIN AKLI BİZDE OLMAYANIN SAHADA HİÇ BİRŞEY YAPMADIĞINI HAFTALARDIR GÖRÜYÜRUZ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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HİÇ DE KIZMADIM DEFOLUP GİTSİNCevap Yaz Yayından Kaldır
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FARKEDİLİR ŞEKİLDE FORMU DÜŞTÜ. OĞUZHANDAN BİLE KÖTÜ DÜŞÜNÜN YANİCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ulan renkli medya.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Lütfen gitt artık. Ne yararın olduki bir kaç maç harici ki bunlar içinde tşk edilir ama varlığın zarardan başka bir şey getirmiyoCevap Yaz Yayından Kaldır
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BAŞLARDA İYİYDİ SONRADAN İKİNCİ NECİP OLDU. . . LJAJİC, NECİP, LENS, DİABY, GÜVEN, OĞUZHAN GİBİ İSİMLER GİTMELİ. . . ATİBA GİBİ YÜREĞİNİ ORTAYA KOYACAK FUTBOLCULAR GELMELİCevap Yaz Yayından Kaldır