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Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in takımdan ayrılacağı iddia edildi

Abdullah Avcı ile sorun yaşayan Adem Ljajic, Siyah-Beyazlı takıma veda etmeye hazırlanıyor. Sırp yıldızın, İtalya Serie A ekiplerinden Verona ve Udinese ile görüştüğü ortaya çıktı.

30.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:52
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in takımdan ayrılacağı iddia edildi

'ın geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon başında da 6.5 milyon euro ödeyerek bonservisini aldığı , Siyah-Beyazlı takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Teknik direktör ile sorun yaşayan Sırp oyuncunun İtalya'ya dönüşmek istediği öğrenildi. Beşiktaş taraftarının da eleştirilerine maruz kalan Ljajic'in Serie A ekipleri Hellas Verona ve Udinese ile görüştüğü belirtildi.

SON KARAR YÖNETİMİN

Çizme'ye yeniden dönmek isteyen Ljajic'in yakın çevresine "Sürekli tepki alıyorum. Ama ben aynı özverili oyunumu oynuyorum. Bunları hak etmiyorum" dediği de gelen bilgiler arasında. Ljajic için İtalyan ekiplerinin 5 milyon euro gibi bir bonservisle Beşiktaş'ın kapısını çalacağı belirtilirken, Siyah-Beyazlı yönetimin ise nasıl bir cevap vereceği bilinmiyor.

Mali anlamda sıkıntıda olan yönetimin sıcak paraya hayır demeyeceği de öğrenildi.

(Güneş)


Haber Videosu

: Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in takımdan ayrılacağı iddia edildi
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HABER YORUMLARI (6)

  • BEŞİKTAŞK:
    GİTSİN ABİ SATIN AKLI BİZDE OLMAYANIN SAHADA HİÇ BİRŞEY YAPMADIĞINI HAFTALARDIR GÖRÜYÜRUZ.
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  • ANKARTAL:
    Lütfen gitt artık. Ne yararın olduki bir kaç maç harici ki bunlar içinde tşk edilir ama varlığın zarardan başka bir şey getirmiyo
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  • ATİBA:
    BAŞLARDA İYİYDİ SONRADAN İKİNCİ NECİP OLDU. . . LJAJİC, NECİP, LENS, DİABY, GÜVEN, OĞUZHAN GİBİ İSİMLER GİTMELİ. . . ATİBA GİBİ YÜREĞİNİ ORTAYA KOYACAK FUTBOLCULAR GELMELİ
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