Beşiktaş'ta 6 futbolcu Braga maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile karşılaşacağı maçın kadrosuna Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, N'Koudou ve Gökhan Gönül alınmadı.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, N'Koudou ve Gökhan Gönül, Braga ile oynanacak maçın kafilesinde yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın Braga maçı kadrosu:
Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Vida, Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Caner Erkin
VİDEO: Beşiktaş'ta 6 futbolcu Braga maçı kadrosuna alınmadı