Beşiktaş'ta 6 futbolcu Braga maçı kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile karşılaşacağı maçın kadrosuna Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, N'Koudou ve Gökhan Gönül alınmadı.

06.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:55
Beşiktaş'ta 6 futbolcu Braga maçı kadrosuna alınmadı

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, N'Koudou ve Gökhan Gönül, Braga ile oynanacak maçın kafilesinde yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın Braga maçı kadrosu:

Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Elneny, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Vida, Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Caner Erkin


VİDEO: Beşiktaş'ta 6 futbolcu Braga maçı kadrosuna alınmadı
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YORUMLAR (3)

  • ALİ:
    Bence de çok doğru karar. Bu sezon avrupa da işler zor. Bu yüzden lige konsantre olsunlar avrupayı avrupa fatihlerine bırakıyoruz. Birazda imPARAtor ve öğrencileri ülke puanına katkı yapsınlar.
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  • ULTRAKEDİ:
    Son 10 senedeki imPARAtör ülke puanına ne kadar katkı yapmış ki bu sene yapacak. Umarım bundan sonraki süreçte şampiyon olan takımda ön eleme oynar. 2 sene göz göre göre hakemlerle şampiyon yapılan takımın durumu ortadadır.
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