Beşiktaş son dakikada gol yiyince taraftarlar çıldırdı!

Beşiktaşlı taraftarlar, Wolverhampton maçının sonunda "Abdullah Avcı istifa" tezahüratlarında bulundu.

03.10.2019 22:01

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Wolverhampton'ı konuk etti. İngiliz ekibi maçın uzatma dakikalarında attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, son 5 maçta alınan 4. yenilgi oldu.

"YERE YATSANA ABDULLAH AVCI"

Maç sonunda taraftarlar, "Yere yatsana Abdullah Avcı. Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor? ve Abdullah Avcı istifa" tezahüratlarında bulundu.

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