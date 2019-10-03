Beşiktaş son dakikada gol yiyince taraftarlar çıldırdı!

03.10.2019 22:01

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Wolverhampton'ı konuk etti. İngiliz ekibi maçın uzatma dakikalarında attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların galibiyet hasreti 6 maça çıkarken, son 5 maçta alınan 4. yenilgi oldu.

"YERE YATSANA ABDULLAH AVCI"

Maç sonunda taraftarlar, "Yere yatsana Abdullah Avcı. Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor? ve Abdullah Avcı istifa" tezahüratlarında bulundu.