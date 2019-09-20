Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya yenildi! İşte K Grubu'nda puan durumu

20.09.2019 09:41

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne mağlubiyetle başladı. 90. dakikaya 2-2'lik eşitlikle giren Abdullah Avcı'nın öğrencileri, duraklama dakikalarında yediği 2 golle sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 29. dakikada penaltıdan Adem Ljajic ve 45+1. dakikada Vasil Bozhikov (kendi kalesine) ile ağları sarsarken, ev sahibi ekibin gollerini 14. ve 58. dakikalarda Andraz Sporar, 90+3. dakikada Marin Ljubicic ve 90+4. dakikada Mohammed Rharsalla kaydetti.

Grubun diğer mücadelesinde ise Portekiz'den Braga, deplasmanda İngiltere ekibi Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 yendi.

AVRUPA LİGİ K GRUBU PUAN DURUMU

1- Slovan Bratislava/ 3 puan

2- Braga/ 3 puan

3- Wolverhampton/ 0 puan

4- Beşiktaş - 0 puan

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MAÇ TAKVİMİ

19 Eylül Perşembe:

22.00 Slovan Bratislava-Beşiktaş

3 Ekim Perşembe:

19.55 Beşiktaş-Wolverhampton

24 Ekim Perşembe:

19.55 Beşiktaş-Braga

7 Kasım Perşembe:

23.00 Braga-Beşiktaş

28 Kasım Perşembe:

20.55 Beşiktaş-Slovan Bratislava

12 Aralık Perşembe:

23.00 Wolverhampton-Beşiktaş