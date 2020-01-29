Haberler » Spor » Beşiktaş, Sergen Yalçın'la 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi - Spor

Beşiktaş, Sergen Yalçın'la 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi

Ve Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı. Siyah-beyazlılar, genç teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

29.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:44
Beşiktaş, Sergen Yalçın'la 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi

'ın yeni teknik direktörü resmen oldu. Siyah-Beyazlı kulüp Yalçın ile 1.5 yıllığına anlaştığını TFF'ye resmi olarak bildirdi.

Sergen Yalçın'ın sözleşmesi TFF'ye göre 31 Mayıs 2021 yılına kadar yapıldı.

ANTRENMANA ÇIKTI

47 yaşındaki teknik adam bugün gerçekleştirilen Beşiktaş idmanında takımın başında yer almıştı.

Futbol kariyerinde Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, İstanbulspor, Eskişehirspor, Eti Mesgut Şekerspor ve Siirt Köy Hizmetleri formalarını giymişti.

Teknik direktörlük kariyerine Gaziantepspor'da başlayan Sergen Yalçın sırasıyla Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da görev aldı.


Haber Videosu

: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler