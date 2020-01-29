: Beşiktaş, Sergen Yalçın'la 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi

29.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:44

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü resmen Sergen Yalçın oldu. Siyah-Beyazlı kulüp Yalçın ile 1.5 yıllığına anlaştığını TFF'ye resmi olarak bildirdi.

Sergen Yalçın'ın sözleşmesi TFF'ye göre 31 Mayıs 2021 yılına kadar yapıldı.

ANTRENMANA ÇIKTI

47 yaşındaki teknik adam bugün gerçekleştirilen Beşiktaş idmanında takımın başında yer almıştı.

Futbol kariyerinde Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, İstanbulspor, Eskişehirspor, Eti Mesgut Şekerspor ve Siirt Köy Hizmetleri formalarını giymişti.

Teknik direktörlük kariyerine Gaziantepspor'da başlayan Sergen Yalçın sırasıyla Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da görev aldı.

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