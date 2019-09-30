Beşiktaş, Sergen Yalçın ile görüştü! Canlı yayında açıkladı

30.09.2019 10:01

Nebil Evren, "Beşiktaş bu arada Sergen Yalçın ile görüştü" demesi sonrasında Ali Ece ise, "Nerede görüştü, nereden biliyorsun" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

İşte Nebil Evren'in açıklamaları;

Evren daha sonra, "Biliyorum. Şu an görüşülmedi, Abdullah Avcı ile anlaşılmadan önce... Görüşmede Sergen Yalçın'a bütçenin çok düşük kalacağı söylendi, Sergen Yalçın da bunu kabul etmedi diye biliyorum ben. Sergen Yalçın tabiki Beşiktaş efsanesi, büyük futbolcu. Bunları hiç tartışmaya gerek yok. Teknik Direktör olarak ben Beşiktaş'a hazırım mesajı vermedi. Sergen Yalçın kaç kez sezon başından itibaren bir takımı çalıştırdı ve transferlerini yaptı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hiçbir kulüp böyle yerler değildir. 3 ay orada, 3 ay burada başarılı oldu bizim efsanemiz getirelim. Bu tamamen tribüne oynamak için yapılan transfer olurdu."