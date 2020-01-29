: Beşiktaş, Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek

29.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:02

Kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren ve 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, genç teknik adam için dikkat çeken bir imza töreni düzenleyecek.

Beşiktaş, yarın (Perşembe günü) Vodafone Park'ta saha içinde hem Sergen Yalçın için imza töreni düzenleyecek hem de takım antrenmanını burada yapacak. Antrenmanın başlangıç saati ise, siyah-beyazlı kulübün kuruluş tarihini simgeleyen 19:03 olacak.

Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın 19:03'te tüm Beşiktaşlıları mabedimize bekliyoruz" ifadesini kullandı ve taraftarları Vodafone Park'a davet etti.

Haber Videosu