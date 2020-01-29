Beşiktaş, Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek
Sergen Yalçın'la 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, genç teknik adamın imza töreni ve takım antrenmanını şova dönüştürecek. Siyah-beyazlılar, Perşembe günü Vodafone Park'ta taraftara açık antrenman yapacak ve antrenman öncesi Sergen Yalçın'a imza töreni düzenleyecek.
Kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren ve 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş, genç teknik adam için dikkat çeken bir imza töreni düzenleyecek.
Beşiktaş, yarın (Perşembe günü) Vodafone Park'ta saha içinde hem Sergen Yalçın için imza töreni düzenleyecek hem de takım antrenmanını burada yapacak. Antrenmanın başlangıç saati ise, siyah-beyazlı kulübün kuruluş tarihini simgeleyen 19:03 olacak.
Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın 19:03'te tüm Beşiktaşlıları mabedimize bekliyoruz" ifadesini kullandı ve taraftarları Vodafone Park'a davet etti.
Haber Videosu: Beşiktaş, Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek
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serrrrrrrrrrrrrrrrrrgeeeeeeeeeennnnn yalçınnnnnnnnnnnnnnnnCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Mayisda kogulacak bir anterönör icin bukadar satafata gerek yok.Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Yuvana Hoş geldin Sergen YalçınCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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GELECEĞİ BENCE PARLAK BİR TEKNİK ADAM UMARIM İKİ MAÇ KAYBEDİNCE TARAFTAR İSTİFA DİYE BAĞIRMAZ ZAMAN VERİLMELİCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK ALLAH SENİ ISLAH ETSİN . MABED NEDİR ÖĞREN ONDAN SONRA YAZ. SAKIN BİRDE BİZ O ANLAMDA DEMİYORUZ GİBİ BAHANELERE DE SIĞINMAYIN. FUTBOL NE ZAMAN İBADET SAYILDI. BAŞKA KELİME Mİ YOK. EĞER BİLİNÇLİ SÖYLEMDİNSE NE ALA AMA SÖYLEMİŞSEN MABEDİNİZ BAŞINIZACevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Allah akıl fikir versinCevap Yaz 4 12 Yayından Kaldır
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Önce sana versin9 4 Yayından Kaldır
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elazıg ve malatya depremini unutmasak iyi olur bjk böyle takım taraftarı mükenmel dünyanın en kalıteli taraftarı. . . bence işini bilirler. . . . . .Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Beşiktaş, Perşembe Günü Taraftara Açık Antrenmenda Sergen Yalçın için Vodafone Park''ta imza töreni düzenleyecekmiş AMA Kimse Farkında Değil ki; TEKER TEKER GİDECEKLER. . .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Beşiktaşlı değilim, ama inşaallah Sergen Hoca Beşiktaş Kulubünde BAŞARILI olur. Çünkü Türk futboluna böyle pozitif hocaların ihtiyacı var. Ama verilen parayı az buldum. Çünkü yabancı hocalara çuvalla para veriyorlar. Türk hocalara gelince( sırtını sıvazla ) sen bizim evladımızsın. Bu yanlış.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır