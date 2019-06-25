Beşiktaş, Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, kulüp doktoru Sarper Çetinkaya ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Beşiktaş'ta sağlık kurulu başkanlığı görevini yürüten Sarper Çetinkaya görevinden ayrıldı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
Futbol Takımımızın Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarımız ayrıldı.
Dr. Sarper Çetinkaya'ya tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
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