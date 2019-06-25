Beşiktaş, Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'ta sağlık kurulu başkanlığı görevini yürüten Sarper Çetinkaya görevinden ayrıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbol Takımımızın Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarımız ayrıldı.

Dr. Sarper Çetinkaya'ya tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,