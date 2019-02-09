Beşiktaş, Sahasında Bursaspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Süper Ligde Beşiktaş, Bursaspor'u Vodafone Park'ta konuk edecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, Sahasında Bursaspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

BURSASPOR: Muhammed, Umut, Vergini, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Latovlevici, Yusuf, Saivet, Umut Nayir

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