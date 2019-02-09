Beşiktaş, Sahasında Bursaspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu
Süper Ligde Beşiktaş, Bursaspor'u Vodafone Park'ta konuk edecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz
BURSASPOR: Muhammed, Umut, Vergini, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Latovlevici, Yusuf, Saivet, Umut Nayir
YORUMLAR (2)
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ULAN KAGAWA NERDE?????Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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KAGAVA NEDEN 11 BAŞLAMIYOR. LA BU HOCA VAR YA KAFAYI YEMİŞ. . .Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır