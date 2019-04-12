Beşiktaş, Ricardo Quaresma'nın Olmadığı Maçlarda Rakiplerine Fark Attı

Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında Beşiktaş sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu mücadelede sakatlığı bulunan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma forma giyemeyecek.

KARTAL, QUARESMA'NIN OLMADIĞI MAÇLARDA FARK ATTI

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı öncesi ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Kartal, Ricardo Quaresma'nın olmadığı maçlarda rakibine fark attı. Siyah-beyazlı ekip Quaresma'dan yoksun çıktığı maçlarda Torshavn'ı 6-0, Antalyaspor'u 6-2, Çaykur Rizespor'u ise 7-2 yendi.

ANKARAGÜCÜ MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi yapılan son antrenmanda sol ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlanan ve tedavi için ülkesi Portekiz'e giden Ricardo Quaresma'nın hırsının kurbanı olduğu ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun, taktik çalışma sırasında rakibinden topu kapmaya çalışırken sakatlandığı ve yapılan kontrollerinin ardından sol ayak bileğinde kısmi yırtık belirlendiği aktarıldı.

ANKARAGÜCÜ MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Portekiz'de beş gündür tedavi olan Ricardo Quaresma'nın sahalara dönüş tarihi henüz netlik kazanmadı. Medipol Başakşehir maçında takımdaki yerini alamayacak olan Portekizli futbolcunun yaklaşık 15 gün sonra sahalara dönebileceği ifade edildi. Demir Grup Sivasspor deplasmanında da forma giyemeyecek olan Quaresma'nın, 30. hafta Ankaragücü ile yapılacak maça yetiştirilmesi planlanıyor.

(Totemle)