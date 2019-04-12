Beşiktaş, Ricardo Quaresma'nın Olmadığı Maçlarda Rakiplerine Fark Attı
Beşiktaş'ın bu sezon en fazla gol attığı 3 maçta da Ricardo Quaresma, sahada yoktu. Beşiktaş, Quaresma'dan yoksun çıktığı maçlarda Torshavn'ı 6-0, Antalyaspor'u 6-2, Çaykur Rizespor'u ise 7-2 yendi.
Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında Beşiktaş sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Zorlu mücadelede sakatlığı bulunan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma forma giyemeyecek.
KARTAL, QUARESMA'NIN OLMADIĞI MAÇLARDA FARK ATTI
Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı öncesi ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Kartal, Ricardo Quaresma'nın olmadığı maçlarda rakibine fark attı. Siyah-beyazlı ekip Quaresma'dan yoksun çıktığı maçlarda Torshavn'ı 6-0, Antalyaspor'u 6-2, Çaykur Rizespor'u ise 7-2 yendi.
ANKARAGÜCÜ MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi yapılan son antrenmanda sol ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlanan ve tedavi için ülkesi Portekiz'e giden Ricardo Quaresma'nın hırsının kurbanı olduğu ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun, taktik çalışma sırasında rakibinden topu kapmaya çalışırken sakatlandığı ve yapılan kontrollerinin ardından sol ayak bileğinde kısmi yırtık belirlendiği aktarıldı.
ANKARAGÜCÜ MAÇINA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Portekiz'de beş gündür tedavi olan Ricardo Quaresma'nın sahalara dönüş tarihi henüz netlik kazanmadı. Medipol Başakşehir maçında takımdaki yerini alamayacak olan Portekizli futbolcunun yaklaşık 15 gün sonra sahalara dönebileceği ifade edildi. Demir Grup Sivasspor deplasmanında da forma giyemeyecek olan Quaresma'nın, 30. hafta Ankaragücü ile yapılacak maça yetiştirilmesi planlanıyor.
(Totemle)
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biz bunu hep dedik ama futbol cahilleri çok iyi keh küh etti.çarşı hele hiçmi futboldan anlamaz.yok ronaldonun rakibiymiş bilmemne.ronaldonun attığı golün onsa birini atamamış.biri ufak liglerde oynamış birir dünya devlerinde.iyi futbolcu bjk de oynarmı.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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cok dogru tesbit gitsede kurtulsakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ilk rize maçındada q7 vardı q7 4 asis yaptı yani rizeye 4 atıldı şimdi q7 kalalaması yapılmanın anlamıne q7 bjk koparmaya çalışıyorlar bunlar renkli takımlılarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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busene 5 yenilgimiz var bunların 3 tanesinde q7 yoktuCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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bukadar q7 karalaması yapmayın q7 olmadıgı 3 maçda kasımpaşaya başakşehire göztepeye yenildikCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır