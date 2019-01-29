Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile Yolları Ayırma Kararı Aldı

Beşiktaş'tan ailesel nedenler yüzünden ayrılmak isteyen Ricardo Quaresma'nın durumu belli oldu. Yönetim, Portekizli'nin kalmasını istedi ancak ikna edemeyince gidişine onay verdi.

Beşiktaş'ta "Gitmek istiyorum, eşimle sorumlarım var" diyen ve yönetim ile görüşen Ricardo Quaresma'nın siyah-beyazlı takımdaki kariyeri son buluyor.

QUARESMA İÇİN YOLUN SONU

İkinci Başkan Serdar Adalı'nın "Sezon sonu gidersin" sözlerinin ardından, Quaresma ile Erzurumspor maçından sonra bir kez daha görüşülmesine karar verilmişti. Portekizli futbolcunun, Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart görmesi sonrası taraftarlar da tepki göstermişti. Beşiktaş yönetimi, Ricardo Quaresma ile yolları ayırmaya karar verdi.

İki taraf dün bir araya gelerek son detayları konuştu ve yapılan anlaşmanın ardından Portekizli'nin sözleşmesinin feshedilmesine karar verildi. Görüşmenin ardından Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılan Quaresma, alacakları konusundaki prosedürlerin tamamlanmasını bekliyor.

35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra Pepe gibi Porto'ya imza atacak.

113 GOLE KATKI SAĞLADI

Kariyerine Sporting Lizbon altyapısında başlayan Quaresma, 2003 yılında Barcelona'ya transfer oldu. Ardından Porto, Inter, Chelsea, Beşiktaş ve Al Ahli takımlarında oynadı. Quaresma bu sezon Beşiktaş'ta 24 resmi maçta 3 gol, 12 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki futbolcunun 2020 yılına kadar siyah beyazlı takımla sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş ile 216 maçta sahaya çıkan Quaresma, 37 gol attı ve 76 gol pası verdi. 16 bin 297 dakika sahada kalan Portekizli, 6.5 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 113 gole katkı yaptı.

(Yeni Şafak)