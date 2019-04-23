Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi
Beşiktaş, Sivasspor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 22.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
YORUMLAR (1)
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sikeciler puan hirsizlari allah kahretsin sizleride tff rasyonundaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır