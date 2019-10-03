Beşiktaş'ta N'Koudou, Wolverhampton maçı kadrosundan çıkarıldı!

03.10.2019 19:29

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki ikinci maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'ı ağırladı. Mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetti. Siyah-beyazlı takımda maç öncesi 3 isim birden sakatlandı. Burak Yılmaz'ın ardından midesinde rahatsızlık hisseden Abdoulaye Diaby de kadrodan çıkarıldı.

Diaby ve N'Koudou

CANER İLK 11'E DAHİL EDİLDİ

Beşiktaş'ta ilk 11'de yer alan N'Koudou da ısınırken şiddetli migren yaşadığı için kadrodan çıkarıldı. Fransız futbolcunun yerine Caner Erkin ilk 11'e dahil edildi. Maçı tribünden takip edecek olan Tyler Boyd ise 18 kişilik kadroya alındı.