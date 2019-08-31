Beşiktaş, Muhammed Elneny transferini açıkladı

Beşiktaş, dün geç saatlerde İstanbul'a getirdiği Muhammed Elneny'yi 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

31.08.2019 14:11
Beşiktaş, Muhammed Elneny transferini açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Arsenal'in orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'yi 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLANDI

Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Mohamed Elneny'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Arsenal kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mohamed Elneny'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Muhammed Elneny transferini açıkladı
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