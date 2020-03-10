Beşiktaş, Mohamed Elneny'yi 1 yıl daha kiralamak için teklif yapacak 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ödemekte zorluk yaşayacak Beşiktaş, Arsenal'e '1 yıl daha kiralayalım' diyecek.

Sezon başında Arsenal'den bedelsiz olarak kiralanan Mohamed Elneny, performansıyla teknik direktör Sergen Yalçın'ın beğenisini kazandı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Mısırlı futbolcunun tek ön liberolu oyun sisteminde takıma önemli katkı sağladığını düşünen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede koşulların oluşması halinde 27 yaşındaki oyuncu ile gelecek yıl da devam etmek istediğini ifade etti.

1 YIL DAHA KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

İngiliz ekibinden 18 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Elneny için Finansal Fair Play nedeniyle bu parayı ödeyemeyecek olan yönetim, Arsenal'e 1 yıl daha kiralama teklifi götürmek için hazırlıklara başladı.

Elneny'nin de Beşiktaş'ta kalmak istemesini açıklamasıyla birlikte, konuyu masaya yatıran yönetim önümüzdeki günlerde İngilizlerle masaya oturacak.