Beşiktaş-Malatyaspor maçı başladı! Canlı anlatım
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Üst üste 6. maçını kazanan Beşiktaş, Malatyaspor karşısında da 3 puana uzanarak zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş, üst üste 7. maçını kazanarak zirve yolundaki iddiasını sürdürmek istiyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 5 maçtır süren kazanamama serisini sonlandırmak istiyor.
Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sahaya çıkan 11'ler şöyle;
BEŞİKTAŞ: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak
BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin Yalçın, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic