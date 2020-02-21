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Beşiktaş, Loris Karius ile yola devam etmeyecek

Beşiktaş, geldiği günden bu yana beklenen performansı sergileyemeyen Alman kaleci Loris Karius ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.

21.02.2020 19:25 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:25
Beşiktaş, Loris Karius ile yola devam etmeyecek

'ta inişli çıkışlı 2 sezon geçiren , sezon sonunda 'a geri dönüyor. İngiliz basınında yer alan habere göre, Beşiktaş 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius için 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını İngiliz kulübüne bildirdi.

63 MAÇTA 91 GOL YEDİ

Liverpool'un ise, Karius'u tekrar kadroda düşünmediği ve 26 yaşındaki kaleci için tekliflere açık olduğu kaydedildi. Karius'a yakın kaynakların da, oyuncunun yaz aylarında yeni bir maceraya yelken açmak üzere hazırlıklara başladığını ilettiği ifade edildi. Beşiktaş'ta 63 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 91 gol görürken, 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

(Sporx)

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