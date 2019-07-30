Beşiktaş, Konoplyanka için Schalke 04'e 2 milyon euro teklif etti
Beşiktaş, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı oyuncu Yevhen Konoplyanka için Alman ekibine 2 milyon euro teklif etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Indi'yi hem sol stoper hem de sol bek olarak değerlendirebileceğini ve gelmesi halinde sol beke ihtiyaç olmadığını belirtmesi üzerine yönetim, sol kanat için temasları hızlandırdı.
SCHALKE 4 MİLYON EURO İSTİYOR
Avcı'nın da talebi doğrultusunda kanat takviyesi için çalışan yönetim, Yevhen Konoplyanka ile yapılan görüşmelerde oyuncuya yıllık 2.5 milyon euro maaş teklifi yaparken, kulübü Schalke'ye 2 milyon euro önerdi. 29 yaşındaki Ukraynalı oyuncu ile prensipte anlaşan Beşiktaş, Alman kulübünün 4 milyon euro talebi karşısında pazarlıklarını sürdürüyor.
(Sabah)
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