Beşiktaş Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı.

İDMAN ŞUT ÇALIŞMASI İLE SONA ERDİ

Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Kaynak: DHA