: Beşiktaş, Kocaelispor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar ile anlaştı

06.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:33

Yaz transfer dönemi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, ilk transferini yaptı. Beşiktaş, Kocaelispor forması giyen 2001 doğumlu Gökdeniz Bayrakdar ile her konuda anlaşma sağladı. Gökdeniz Bayraktar'ın transfer süreciyle ilgili Ajansspor'a konuşan Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Gökdeniz Bayraktar'a Süper Lig'den 3 kulüp resmi transfer teklifi yaptı. Antalyaspor, Denizlispor ve Beşiktaş... Gökdeniz'in devre arasında transferi Denizli'ye olacaktı fakat prosedüre takıldı. Az önce Beşiktaş ile transfer görüşmesinden çıktım. Şu anda Beşiktaş'a çok yakınız." ifadelerini kullandı.

"BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY HAKKIMIZ OLACAK"

Üzülmez, "Biz, Gökdeniz ile olan sözleşmemizde, 'Kocaelispor'un rızası olmadan başka bir kulübe gidemez' maddesini eklemiştik. Gökdeniz, Kocaelispor'da yetişti ve kulübe bir yetiştirme bedeli kazandıracak. Bu miktar TFF'nin belirlediği yetiştirme bedelinden fazla, bu miktarı şu anda açıklayamam. Gökdeniz sezon sonuna kadar bizimle devam edecek ve gelecek sezon gittiği takımda kiralık olarak gönderilme durumu olursa öncelik Kocaelispor'un olacak ve kiralama ücreti ödenmeyecek. Gökdeniz Bayraktar'ın ikinci satışından da pay hakkımız olacak, bu miktar da %10 un altında olmayacak." dedi.

20 MAÇTA 10 GOL ATTI

Gökdeniz Bayrakdar'ın Kocaelispor ile sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele eden Kocaelispor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, 20 maçta 10 gol atıp 3 de asist yaptı.

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