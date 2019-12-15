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Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in Beşiktaş'ın Malatyaspor'a mağlup olduğu maçın hemen ardından yaptığı paylaşım dikkatleri çekti.

15.12.2019 21:57 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:27

'un 'ı deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın ardından 'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Hollandalı oyuncu, karşılaşmanın son düdüğünün ardından Twitter hesabından sıcak kahve emojisi paylaştı.

Taraftarların birçoğu bu paylaşımın anlamını çözemezken, Hollandalı oyuncu kısa sürede gündeme yerleşti.


Haber Videosu

: Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi
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