Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak! İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
08.12.2019 18:31 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:32
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Sadiku, Heintz, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita
BEŞİKTAŞ: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan Gönül, Elneny, Atiba, Caner Erkin, Diaby, Ljajic, Burak Yılmaz
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