Haberler » Spor » Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak! İlk 11'ler belli oldu - Spor

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak! İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

08.12.2019 18:31 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:32
Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak! İlk 11'ler belli oldu

, Süper Lig'in 14. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Sadiku, Heintz, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa Pektemek, Koita

BEŞİKTAŞ: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan Gönül, Elneny, Atiba, Caner Erkin, Diaby, Ljajic, Burak Yılmaz

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler