Beşiktaş Kadın espor LOL takımı, Avrupa'da şampiyon oldu

Beşiktaş Esports kadın League Of Legends takımı finalde S2V'yi 2-1 ile geçerek Women's Esports League şampiyonu olmayı başardı.

Kadın League of Legends kadrosuna yaptığı yatırımlarla dünyanın en iyi kulüplerinden biri olmayı başaran Beşiktaş Esports bu yatırımlarının karşılığını almaya başladı. Women's Esports League turnuvasına ön elemelerden başlayan ekip bu turu kazanıp, grup aşamasına kalmayı başarmıştı. Grupta ise playoff potasına girmeyi başaran Beşiktaş Esports, çeyrek finalde Lazarus'u 2-0 ile gerisinde bıraktı. Yarı finalde Team Singularity ile karşılaşan ekip seriyi 2-1 ile geçti. Finalde ise S2V'yi 2-1 ile geçen BJK, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.