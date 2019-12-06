: Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Cuma namazı çıkışı Bakara Suresi'ni okudu!

06.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:38

Beşiktaş'ın son haftalardaki çıkışında büyük payı olan Mısırlı oyuncu Mohamed Elneny, Instagram hesabından Cuma namazının ardından arabasının içinde Bakara Suresi okuduğu anları takipçiyleriyle paylaştı. Yıldız oyuncunun bu paylaşımı futbolseverlerin beğenisini kazandı.

İşte Elneny'nin okuduğu ayetler ve Türkçe meali:

(Onlar) gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden hayra harcarlar;

Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve âhirete de onlar kesin olarak inanırlar.

Rableri tarafından gösterilen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır ve kurtuluşa erenler de yalnızca onlardır. İnkâr edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, asla iman etmezler.

İnkâr edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, asla iman etmezler.

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır ve onlar için büyük bir azap vardır.

İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde "Allah'a ve âhiret gününe inandık

Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar; halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar.

Kalplerinde bir bozukluk vardır, Allah da onlardaki bozukluğu arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden, kendilerine acı veren bir azap da vardır.

Haber Videosu