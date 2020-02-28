: Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz: Bir ölür, bin doğarız

28.02.2020 22:59 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:05

Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.Takımlar sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıkarken, statta bulunan tüm taraftarlar Türk Bayrağı sallayarak destek verdi. Karşılaşma İdlib'de şehit düşen askerlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Tribünlerde ise çok sayıda pankart açıldı.

"GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ"

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri atan Burak Yılmaz, maç sonunda konuştu. Burak, "Bugün çok çok üzüntülüyüz, hatta tüm Türkiye Ligleri'ndeki oyuncularla telefon trafiği yaşadık, hepsi çok üzgün. Haince, kalleşçe yapılan saldırıda ciğerimiz yandı. Çok futbol konuşmaya gerek yok. Böyle bir zamanda kazanılan galibiyet bizi biraz teskin etti. Devletimiz bizden ne isterse, maddi manevi onların emrindeyiz. Her şeyi yapmaya hazırız, gerçekten çok üzüntülüyüz. Unutmasınlar ki bizim ülkemiz yapılan kalleşlikler karşısında tek vücut olabilen bir ülke. Tribünlerde bir pankart vardı, "Bir ölür, bin doğarız" diye, biz buyuz." ifadelerini kullandı.

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