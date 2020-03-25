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Sırbistan Karadağ, Adem Ljajic, Beşiktaş, Spor

Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yurt dışındaki tüm vatandaşlarını ülkeye getirme kararı aldı. Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Adem Ljajic de Sırbistan hükümetinin göndereceği uçakla ülkesine dönecek.

25.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:10
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ordan bütün dünyaya yayılıp adeta küresel çapta hayatı felç eden corona virüs (covid-19) salgını sonrası, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, radikal bir karar aldı. Vucic, yurtdışında bulunan tüm Sırp vatandaşlarını ülkeye getirme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından gözler, Sırp sporculara çevrildi.

ÖZEL UÇAKLA SIRBİSTAN'A GİDECEK

Fanatik'in haberine göre Adem Ljajic, Sırbistan hükümetinin yurt dışındaki vatandaşlarını ülkeye getirmek için hazırladığı özel uçakla birlikte Sırbistan'a gidecek. Ljajic ve ailesinin yanı sıra Türkiye'de yer alan birçok Sırbistan vatandaşının da bu uçakla birlikte Sırbistan'a götürüleceği öğrenildi.

YABANCILAR HAREKETE GEÇTİ

Adem Ljajic'in Sırbistan'a dönecek olmasının ardından Beşiktaş'ın diğer yabancı futbolcuları da harekete geçti. Ülkelerine dönmek isteyen yabancı futbolcuların yönetime baskı yapacağı gelen haberler arasında.

Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor

Haberin Videosu:

Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor

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Haber Yorumları (1)
İÇİNİZDEN BİRİ: Bi dahada dönmesin bi işe yaradığı yok
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