: Beşiktaş'ın yıldızından Cüneyt Çakır tepkisi: Formamın çekildiğini gördü

01.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:20

Beşiktaş'ın Tottenham'dan transfer ettiği Georges-Kevin N'Koudou, Beşiktaş dergisine birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte N'Koudou'nun açıklamaları:

"Neşeli, hayattan keyif almayı bilen, iletişime açık bir insanım. Aslında hem açık hem de biraz utangaç diyebiliriz. Yakın çevreme karşı çok sıcağım ama yeni tanıştığım insanlara karşı ilk etapta utangaçlığım ağır basıyor. Bu ilk süreci geçip yakınlık kurduktan sonra samimi olabiliyorum. Futbolculuğumdan bahsedecek olursak işime saygı duyuyorum ve severek yapıyorum. Tottenham'daki ilk sezonumda iyi bir hazırlık dönemi geçiremedim ve bu beni oldukça etkiledi. Bir ay sadece otelde kaldım ve bir türlü adaptasyonumu tam anlamıyla sağlayamadım. İkinci sezonumda antrenör bana yeterince inanmadı. Bunu da anlayabiliyorum çünkü takım iyi gidiyordu, başka futbolcuları kullanıyordu ve onlar da iyi oynuyordu ama şunu söyleyebilirim ki o dönemle ilgili herhangi bir pişmanlığım yok. İngiltere'nin en iyi kulüplerinden birindeydim, çok önemli futbolcularla çok önemli deneyimler yaşadım ve bu önemli bir tecrübe oldu. Belki oynamadım ve belki istediğim seviyeye çıkamadım ama hem insani hem karakter hem de oyun anlamında çok şey öğrendim.

"ABDULLAH HOCADAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM"

Abdullah Avcı, oyun felsefesi çok sağlam olan bir teknik direktör ve buna bağlı olarak oyunla ilgili inandığı ilkeler var. Bunları bizlere aktarma ve öğretme konusunda da oldukça deneyimli ve aynı zamanda etkili yöntemleri var. Onunla çalışırken çok şey öğreniyor ve bundan zevk alıyorum.

"CÜNEYT ÇAKIR GÖRMÜYOR, VAR NASIL GÖRMÜYOR?"

Hakemler hakkında çok konuşan birisi değilimdir. Hatta sıklıkla hakemler de insan ve hata yapar diye belirtirim. Bence o pozisyon ile ilgili iki önemli nokta var. Birincisi formamın çekildiğini hakem çok iyi bir açıdan çok net görüyor, bu ayrıntıyı maçı televizyondan izlerken gördüm, fark ettim. İkincisi hakemin bunu atladığını farz edelim, VAR'daki hakemler neden uyarmıyor? Bu ilkinden daha da ilginç. Dediğim gibi hakem hata yapabilir, futbolcular da yapabiliyor ve hata oyunun içerisinde olan bir şey ama bu iki durum o pozisyon için oldukça ilginçti.

"RESİM YAPARKEN FAZLA DÜŞÜNMEM"

O dönem Marsilya'da iyi bir form yakalamıştım. Yaratıcı, takıma katkı sağlayan bir futbolcuydum ve onun etkisiyle bu listeye girmiştim. Performans olarak benim çok daha fazla üzerimde olan isimler vardı ama "Avrupa'da sezonun en iyi elli futbolcusu" listesinde ismime yer verilmesi güzel bir histi. Bugün de iyi bir form yakalayıp yine o listede yer almak isterim. Belki ilk on, ilk yirmi kategorileri olmasa bile oralara yakın olabilirim çünkü o potansiyelim var ancak daha güçlü ve daha sağlam dönmem gerek. Genellikle kara kalem üzerine çalışıyorum. Resim yaparken fazla düşünmem, o an aklıma ne gelirse onu resmederim ve bununla uğraşırken bir yandan da müzik dinlerim. Beni rahatlatan, futbol ortamından uzaklaştıran bir hobi.

"HALA ANNEMLE YAŞIYOR OLURDUM"

Eğer okusaydım; evden okula, okuldan eve, sonrasında da muhtemelen evden işe, işten eve bir hayatım olurdu ve büyük bir ihtimalle hala annemle yaşıyor olurdum, çünkü ona çok yakınım, yine onun yanında kalırdım ve böyle devam ediyor olurdu. Aslında Marsilya'da oynarken Fransa A Milli Takımı'nın geniş kadrosuna seçilmiştim ama kadro daraldıktan sonra liste dışı kalmıştım. Babamın Portekiz vatandaşlığı orjini olduğu için Portekiz Milli Takımı söylentileri de bu sebeple çıkmıştı ancak çok da ilgilendiğim veya kafayı yorduğum bir konu değil, benim esas hedefim Fransa Milli Takımı. Burada da şöyle bir durum var, kulüp performansım önemli bir yer teşkil ediyor ve gerçekten istediğim bu hayali gerçekleştirebilmem içinde önce kulübümde iyi bir performans sergilemem gerekli ve inanıyorum ki performansımı artırırsam bu hayalimi yakalayabilirim.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Her şeyden evvel ırkçılık futbolun doğasına aykırı çünkü futbol insanları birleştiren bir platform ve ırkçılık bu hislere tamamen aykırı. Bence FIFA ve UEFA'nın uyguladığı yaptırımların çok daha sert olması lazım. Bana öyle geliyor ki yeterince sert olmayan bu yaptırımlar sebebiyle bu kadar rahat bir şekilde davranabiliyorlar. Beşiktaş taraftarına gelirsek daha ilk günden bana o sıcaklığı ve yakınlığı hissettirdiler. Yabancı veya siyahi olmamla ilgili olabilir ama en başından bu yana o sıcaklığı her zaman hissetmeme sebep oldular ve bundan ötürü de kendilerine teşekkür ederim."

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