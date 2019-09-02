Beşiktaş, Abdoulay Diaby'i renklerine bağladı!

Beşiktaş, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon forması giyen sol kanat oyuncusu Abdoulay Diaby'i 1 yıllığına kiraladı.

02.09.2019 11:33
Beşiktaş, Abdoulay Diaby'i renklerine bağladı!

Beşiktaş, transferin son gününde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon'da mücadele eden Malili oyuncu Abdoulay Diaby'i 1 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı.

SATIN ALMA OPSİYONU DUDAK UÇUKLATTI

28 yaşındaki oyuncunun gün içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi. Diaby'nin satın alma opsiyonunun 60 milyon euro olduğu iddia edildi.

Beşiktaş, Abdoulay Diaby'i renklerine bağladı!
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (10)

  • DOĞU TAMAY:
    Göreceksiniz bu takım bu sistemle çok iyi bir sezon geçirip şampiyon olacak ben rize maçındaki futbolu çok beğendim ve bütün gs''li spor yorumcuları ve spikerleri ağız birliği etmişcesine takımın oynadığı futbolu sonuç vermiyor diye ağır şekilde eleştiriyorlar merak etmeyin kısa süre içinde sonuçta hemde üst düzey sonuçlarda vermeye başlayacak çok korkmuş olmalılar ki yaygaraya başladılar !
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  • YAPTIĞINI YAŞARSIN ALLAH''''IN KANUNU:
    yedirin yedirin Milyon Dolar Euroları elin yabancılarına yedirin yedirin ondan sonra kulüpler borç batağında diye yaygara koparırsınız
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  • EMRE:
    Kanat oynıcaksa iyi ama forvet için alındıysa kötü transfer. Kanat için beğenmeyen gitsin Juventus''u tutsun abi
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  • SAMET:
    ne 60 milyon euro`su ? FC Brügge satin alindiginda 2016 senesinde, 6 mio ya gecti. Simdiki degeri 5, 5 Milyon Euro
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