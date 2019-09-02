Beşiktaş, Abdoulay Diaby'i renklerine bağladı!

02.09.2019 11:33

Beşiktaş, transferin son gününde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon'da mücadele eden Malili oyuncu Abdoulay Diaby'i 1 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı.

SATIN ALMA OPSİYONU DUDAK UÇUKLATTI

28 yaşındaki oyuncunun gün içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği öğrenildi. Diaby'nin satın alma opsiyonunun 60 milyon euro olduğu iddia edildi.

Kaynak: DHA