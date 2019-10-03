Beşiktaş'ın yediği gol sonrası Vodafone Park'ta bir taraftar kalp krizi geçirdi!

03.10.2019 22:21

Beşiktaş-Wolverhampton maçının son dakikalarında herkesi üzen bir olay yaşandı. Fanatik'in haberine göre gergin geçen maçın son dakikalarında tribündeki bir futbolsever kalp krizi geçirdi.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Tribündekiler uyarısı sonrası sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Kalp krizi geçiren futbolsever ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beşiktaş kulübü yetkilileri de kalp krizi geçiren taraftarın durumu ile ilgili bilgi aldı.