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Beşiktaş'ın Salih Özcan Israrı Sürüyor!

Beşiktaş, Köln forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Salih Özcan, gündemden düşmüyor. 21 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu, Bundesliga 2'de lider olan Köln forması giyiyor.

Bu sezon ligde 12 maça çıkıp, 1 kez ağları havalandıran Salih için siyah-beyazlıların teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Salih Özcan, merkezde çift yönlü oyun tarzıyla dikkat çekiyor.

(Fanatik)

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