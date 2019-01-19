Beşiktaş'ın, Akhisarspor Maçında Yaşanan Kural İhlali İçin TFF'ye İtiraz Edip Etmeyeceği Pazartesi Günü Belli Olacak

Spor Toto Süper Ligde ikinci yarının açılış maçında Beşiktaş, Akhisarspor'a konuk oldu. Mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı. Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül ve Cyle Larin kaydetti. Akhisarspor'un tek golü Sokol Cikalleshi'den geldi.

Akhisarspor'un, 21 kişilik maç kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunması gerekirken 13 yabancı oyuncu yer aldı. TFF talimatnamesine göre Akhisarspor, kural hatası yaptı. Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel maç sonunda yaptığı açıklamada, "Beşiktaş itiraz ederse hükmen mağlup sayılacağız, etmezse karşılaşma bu şekilde sonuçlanacak." dedi.

BEŞİKTAŞ PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANACAK

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Akhisar maçında yapılan kural ihlali için pazartesi günü toplanıp itiraz edip etmeme konusunda son kararını verecek.