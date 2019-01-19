Beşiktaş'ın, Akhisarspor Maçında Yaşanan Kural İhlali İçin TFF'ye İtiraz Edip Etmeyeceği Pazartesi Günü Belli Olacak
Beşiktaş yönetimi, Akhisarspor maçında yaşanan kural ihlali için Pazartesi günü toplanacak ve itiraz edip etmeme konusunda son kararını verecek.
Spor Toto Süper Ligde ikinci yarının açılış maçında Beşiktaş, Akhisarspor'a konuk oldu. Mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı. Siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül ve Cyle Larin kaydetti. Akhisarspor'un tek golü Sokol Cikalleshi'den geldi.
Akhisarspor'un, 21 kişilik maç kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunması gerekirken 13 yabancı oyuncu yer aldı. TFF talimatnamesine göre Akhisarspor, kural hatası yaptı. Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel maç sonunda yaptığı açıklamada, "Beşiktaş itiraz ederse hükmen mağlup sayılacağız, etmezse karşılaşma bu şekilde sonuçlanacak." dedi.
BEŞİKTAŞ PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANACAK
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Akhisar maçında yapılan kural ihlali için pazartesi günü toplanıp itiraz edip etmeme konusunda son kararını verecek.
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Bu listeler federasyona maçtan önce veriliyor ve aynı liste hakemlerde de var. bu maç nasıl başladı, nasıl oynandı, bunu önce hakemlere ve sonrada fedeerasyona sormak lazım. Beşiktaşlıyım, maçı akhisar 5-6 yabancıyla 5-0 kazansaydı ne olacaktı. oynatmadığı ama kulübede olan yabancılar nedeniyle emekleri ve hakları yanacakmıydı?. Hakem ve federayon Hükmen küme düşmeli bence. maça kadroları kontrol etmeden başlama izni verdikleri için.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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şenel güneş varya türk futbolu için utanç verici bir kişi eğer berabere kalsa yada yenilse idi şimdiye kadar yer yerinden oynardı kameralar karşısında kafası kırılır hüngür hüngür ağlardı ama yenince hiç bişi yokCevap Yaz 4 Yayından KaldırYÜKSEKOVA_BJK: senin öküz bakış açını napcaz biz?Yayından Kaldır
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itiraz etmeye ne gerek var sonucta yendi, anadolu takımı ligte kalma mücadelesi veriyor çirkefliğe gerek yokCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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gerek yokCevap Yaz 4 Yayından Kaldır