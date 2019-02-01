Beşiktaş'ın Kadrosuna Kattığı Shinji Kagawa'nın Sevgilisi, Sosyal Medyayı Sallıyor!

Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen Shinji Kagawa'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Kagawa'nın özel hayatı da merak konusu oldu.

Cinsel içerikli film yıldızı Ameri Ichinose'den ayrılan 29 yaşındaki oyuncu, şu sıralar modellik yapan Maggy Natsuki ile birlikte. Maggy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.