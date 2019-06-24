Beşiktaş'ın istediği Ömer Toprak, Borussia Dortmund'da kalmak istiyor!

Beşiktaş'ın transferde ilgilendiği futbolculardan biri olan Ömer Toprak, geleceğiyle ilgili konuştu. Borussia Dortmund forması giyen Ömer Toprak, kulübün kendisini göndermek istemesine rağmen ayrılmaya niyeti olmadığını açıkladı.

"KENDİMİ KANITLADIM"

Mats Hummels transferine rağmen takımda kalmak istediğini belirten Ömer Toprak konuyla ilgili olarak Alman basınına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hummels dünya çapında bir futbolcu ancak savaşmak istiyorum ve son 10 yılda mücadele edecek kadar kendimi kanıtladım."

(Fotomaç)