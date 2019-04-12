Beşiktaş'ın Gündemindeki Vlasic'ten Transfer Açıklaması!

Everton'ın CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Hırvat futbolcusu Nikola Vlasic, bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. CSKA'nın başkanı Yevgeny Giner de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Siyah Beyazlılar'ın 21 yaşındaki yıldız isme olan ilgisini doğrulamıştı.

İLK KEZ KONUŞTU

Önümüzdeki yıl hangi takımda oynayacağı belirsizliğini koruyan genç futbolcu ise hakkında çıkan dedikodularla ilgili ilk kez konuştu. Rus basınının geleceğiyle ilgili sorularını yanıtlayan Vlasic, şu anki odak noktasının transfer olmadığının altını çizerek şunları kaydetti:

"BASINDA YAZILANLARI NADİREN OKUYORUM"

"Basında yazılanları nadiren okuyorum. Transfer için sorumlu kişiler var ve bunu lütfen onlara bırakalım. Şu anda yalnızca Rus liginde oynayacağımız maçlara konsantre olmuş durumdayım ve geleceğimle ilgili son sözün bende olduğunu biliyorum. Ancak şimdi bunları konuşmak için hazır değilim."

(Fanatik)