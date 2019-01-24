Beşiktaş'ın Gündeminde Yer Alan Alen Halilovic, Bologna ile Anlaştı

Serie A takımlarından Milan'ın Hırvat futbolcusu Alen Halilovic'in yeni adresi belli oldu. İtalyan basını, Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtilen Halilovic'in Bologna ile büyük ölçüde anlaştığını ve sezon sonuna kadar Serie A ekibine imza atacağını iddia etti.

HALİLOVİC'İN MENAJERİ, FİKRET ORMAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Milan'da bu sezon sadece 3 maçta oynayabilen Halilovic'in daha çok oynama süresi için Bologna'dan söz aldığı ve bu sözün ardından transfere evet dediği belirtildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İtalya'da Halilovic ve menajeri Mirsad Türkcan ile görüntülenmiş, Türkcan ise transfer konuşmadıklarını söylemişti.

(Sporx)