: Beşiktaş'ın gözdesi Emir Umit kulübünden ayrıldı

04.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:26

Siyah beyazlılar, bir süredir takip ettikleri 19 yaşındaki yetenek için Llapi Kulübü'nün kapısını çalmasına karşın Kosova kulübü yüksek bir bedel isteyince görüşmeler tıkanmıştı. Bu gelişme üzerine Emir alacaklarına karşılık bonservisini alarak kulüpten ayrıldı. Genç futbolcunun Beşiktaş'a transferi için aradaki kulüp engeli de kalkmış oldu.

SÜPER LİG'DEN BAŞKA TAKIMLAR DA İSTİYOR

Sezon başında Belçika'nın Namur ekibinden Llapi'ye gelen, Avrupa'nın gelecek vaat eden isimlerinden biri olarak gösterilen Emir Umit 1.87 boyunda, iki ayağını da kullanabiliyor. Esas mevkii stoper olmasına karşın genç futbolcu ön libero olarak da görev alabiliyor. Kosova U21 Takımı'na da alınması beklenen Emir Umit'e Türkiye'den Beşiktaş dışında başka kulüplerin de talip olduğu öğrenildi.

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